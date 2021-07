Pensaban que estaban velando a su madre pero ella estaba viva

El hecho calificado como de negligencia se produjo en las últimas horas en una clínica marplatense. Allí fue donde a una familia le entregaron el presunto cuerpo de su madre. Pero no era ella ni ningún pariente. De esto recién se dieron cuenta cuando estaban haciendo el velatorio.

Esto luego fue denunciado por la familia de Estela Benito, de 84 años, quien era la presunta fallecida. Ante tal caso, las autoridades del hospital dijeron que se trató de "un error administrativo involuntario". Este dio por muerta a una persona que en realidad seguía con vida.

El hecho lo dio a conocer un hombre llamado Daniel, quien debió explicar que su madre seguía con vida, además de toda la situación que afrontaron. Por otro lado, la nuera de Estela, quien se llama Miriam Salinas dijo a los medios: "la velamos a cajón abierto y cuando fui a dejarle las flores en el ataúd, me di cuenta que no era mi suegra".





El caso ocurrió en el ex Hospital Español, la que en la actualidad se llama "Clínica Mar del Plata". Desde el nosocomio argumentaron que "el personal de sanidad está agotado" por la pandemia por ello es que se produjo el error. Ante este caso, la familia de la señora opto por cambiarla de lugar de hospitalización.