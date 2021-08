Sancionaron a la cerveza Quilmes con $150 millones: los motivos

Este jueves la Secretaría de Comercio Interior informó que la cervecería Quilmes fue sancionada con una multa de $150.000.000. ¿Las razones? según explicaron en un comunicado, la multa se debe por "por violaciones a la Ley de defensa de la competencia". Esto fue consecuencia de una investigación realizada por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. “Es la multa más importante de los últimos 15 años”, informaron.

La investigación comenzó en 2016 a raíz de denuncias presentadas por otras empresas que venden productos similares: Compañía Cervecerías Unidas SA, Compañía Industrial Cervecera SA y Otro Mundo Brewing Company SA. El organismo de defensa de la competencia comprobó un abuso de posición dominante de tipo exclusorio. Esto implica una serie de conductas destinadas a evitar la competencia en el mercado de cervezas argentino.

Asimismo la cartera confirmó que la empresa "había desarrollado un conjunto de estrategias de fidelización, con el fin de establecer espacios exclusivos de venta minorista de cervezas, generando un cierre vertical del mercado para los competidores actuales y potenciales". Las estrategias utilizadas que incumplieron con la ley sobre competencia son:

1- Venta exclusiva de cervezas y otros productos de Quilmes en puntos de venta On Premise (bares, restaurantes, etc.) a cambio de contratos de dinero, publicidad, mobiliario y descuentos sobre la cartera de productos que comercializa Quilmes (cervezas, aguas, aguas saborizadas, isotónicas, gaseosas, energizantes, etc.).

2- Exigencias de espacios exclusivos y preferenciales en góndolas y punteras en los canales Off Premise (supermercados, autoservicios y almacenes de gran tamaño) superiores a su participación de mercado, a cambio de descuentos y promociones.

3- Exclusividad en el uso de heladeras en los segmentos On Premise y Off Premise.

Aparte de la onerosa multa, la Secretaría estableció que Quilmes "no podrá establecer ningún tipo de acuerdo comercial formal o informal con los puntos de venta que tenga por objeto o efecto generar restricciones verticales sobre los canales de comercialización".