Coronavirus: Argentina alcanzó las 158 muertes y 6.141 nuevos contagios

Este domingo el Ministerio de Salud de la Nación informó que, en las últimas 24 horas, se registraron 158 muertes y 6.141 nuevos contagios de coronavirus. De esta manera, el total de casos desde el comienzo de la pandemia es de 5.018.895 y los fallecimientos son 107.459. Según el parte epidemiológico, en Argentina hay 3.675 personas con coronavirus internadas en terapia intensiva.

El porcentaje de ocupación de camas a nivel nacional es del 51,6%. Por otra parte, en un día fueron realizados 50.696 testeos, con una positividad del 12,11%. Desde el inicio del brote, se llevaron a cabo 20.126.808 pruebas diagnósticas para esta enfermedad. A la fecha, se registran 241.675 casos positivos activos en todo el país y 4.669.761 recuperados.

Según la última actualización del Monitor Público de Vacunación, se distribuyeron 40.623.044 dosis en todo el territorio, al tiempo que se aplicaron 34.489.523. De ese total, 26.040.896 personas fueron inoculadas con la primera dosis y 8.448.627 cuentan con el esquema completo. Del total de vacunados, 6.011.389 son personas de 18 a 39 años sin factores de riesgo.

Por su parte la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, se refirió a los anti vacunas y no descartó algún tipo de reglamentación para aquellos que decidan no vacunarse. “Es una opción que siempre preferimos no utilizar, pero se evalúa permanentemente. No estamos en esa instancia, pero no la descartamos”, dijo. “Sin lugar a dudas, quienes se vacunan obtienen un beneficio individual y aportan a un beneficio colectivo, ellos tienen que tener una ventaja con respecto a quien decide no vacunarse. Pero en esta etapa no es la mayoría ese grupo”, sostuvo.