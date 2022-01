Video: 'Si no estás capacitada para atender 24 horas no tenés que estar acá'

Al igual que lo que sucede en muchos puntos del país, la atención en los centros de testeos de Mendoza se vio superada por la cantidad de personas que han ido a realizarse hisopados para saber su tienen coronavirus. Un video captado en un centro de salud del departamento Tunuyán causó indignación al mostrar cómo una enfermera fue agredida verbalmente por las demoras en la atención.

'Si no estás capacitada para estar 24 horas parada, no vengas', llegó a decirle un hombre mientras ella casi rompía en llanto por la desesperante situación. En las imágenes, la enfermera les explica a los pacientes que está sola y no tiene tiempo ni para ir al baño, mientras que uno de los agresores le exige una mayor rapidez en la atención.

Se observa a la joven casi llorando, temblando, y dándoles explicaciones a dos hombres que la increpan por las demoras en la atención. Los dos pacientes increpan a la profesional que intenta explicarles que está trabajando y que los procesos de evaluación de cada paciente son largos. 'Si no estás capacitada para atender 24 horas no tenés que estar acá', le disparó uno de los hombres que esperaba turno para ser testeado.

'No puedo ni ir al baño' y 'hago todo lo que está a mi alcance', fueron algunas de las respuestas de la enfermera, que además de hacer los testeos comentó que se tenía que encargar de hacer otras tareas como radiografías y atender a pacientes que llegaran en peores condiciones que los que estaba en ese lugar aguardando el turno.