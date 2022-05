Caso Guadalupe: su madre confirmó que la calza hallada no es de su hijita

Durante el pasado miércoles 27 de abril personal de Gendarmería realizó rastrillajes cerca de la zona donde fue vista por última vez Guadalupe Belén Lucero. Allí se encontraron algunas prendas de vestir en mal estado junto con restos óseos que estaban quemados. Sin embargo posteriormente la madre de la pequeña confirmó que la ropa no pertenece a su pequeña.

Yamila Cialone, madre de la pequeña Guadalupe, realizó una publicación en sus redes sociales en la cuál se refería a los hallazgos realizados por las autoridades. En este posteo en cuestión la mujer aseguró que la calza rajada que se encontró no pertenecía a su hija.

“Recién salgo de Fiscalía Federal para reconocer la prenda que encontraron en el rastrillaje del día martes. Dicha prenda era una calza. Dicha prenda no pertenece a Guadalupe. No tiene nada que ver con ella, ya que no es la calza que llevaba al momento de la desaparición. Gracias a Dios. Un alivio para la familia”, escribió Cialone.

El alivio al que se refería Cialone se debe a que estas prendas en cuestión fueron encontradas junto a algunos huesos que estaban quemados. Si bien todavía no se confirmó si estos restos óseos son de algún ser humano o de algún animal, esto le da una pequeña esperanza a la familia Lucero de que la niña continúa con vida.