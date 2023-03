Robaron tres veces en un jardín en dos semanas: se llevaron hasta los útiles

En la localidad de Las Talitas, Tucumán, los padres de la Escuela Fortunata García de García se encuentran cansados de los robos que ocurren en la institución.

Es que allí funciona un jardín de infantes y ahora denuncian que en menos de dos semanas sufrieron tres robos.

Más allá del daño material que causaron los malvivientes en las ventanas, se han robado hasta un ventilador y los útiles de los niños.

Y no obstante, ser víctimas de robo parece que no alcanza. Los padres aseguran que desde que las clases iniciaron el 1 de marzo, los niños no cuentan con agua potable en las instalaciones. Esto quedó en evidencia con la presencia de un tanque móvil sobre un trailer en la puerta de la escuela, dando la pauta que el municipio asiste con la provisión de agua para consumo.

(Fuente: Los Primeros - Contexto)