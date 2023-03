Docentes riojanos reclamaron y el gobernador les dijo:'Vayan a trabajar, vagos '

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, protagonizó un fuerte enfrentamiento con los docentes de su provincia. El grupo estaba en la puerta del Paseo Cultural Castro Barros reclamaban un aumento salarial, pero su gobernador los tildó de “vagos de mierda”. Ese instante quedó registrado en video y las imágenes.

El conflicto con los docentes en La Rioja radica en que el acuerdo paritario para este año alcanzado en enero fue de una suma fija de 12 mil pesos remunerativos y otros 10 mil que se sumarán al básico, que completan un 25 por ciento adicional neto. Con estos montos, Quintela esperaba que inicie el ciclo lectivo 2023, pero las clases aún no han comenzado en la provincia.

La Asociación de Maestros y Profesores de La Rioja (AMP) exigen un aumento de 35 mil pesos y el mejoramiento de las condiciones edilicias de las escuelas. Lo que llevó a que el sindicato convocará a un paro para que no comiencen las clases hasta tener una respuesta del Gobierno provincial.

Es así como los docentes aprovecharon la visita del gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, a la provincia para increpar a Quintela, puesto que acompañaría a su par chaqueño en la presentación de su libro “Argentina merece más: la construcción de un país federal”. De esta manera, los docentes se hicieron presentes en la puerta del Paseo Cultural Castro Barros.

“Gobernador reciba a los docentes. Queremos democracia con salarios dignos. Estamos cansados de ganar miseria”, se escuchó. Pero en ese momento, Quintela les dijo:

“Vayan a trabajar, vagos de mierda”.

Una de las docentes enojada le dijo “¿Cómo me ofendes así? ¿Por qué me ofendes así?”, tras ello las personas que acompañaban al gobernador la apartaron y Quintela se subió rápidamente a su vehículo. Después, el mandatario de La Rioja abandonó el lugar mientras los reclamos por un aumento de salarios resonaban en el lugar por un megáfono.

#LaRioja URGENTE: Este es el primer mandatario Riojano a una docente:



"Anda a trabajar, vaga de mierda"

Luego de ello, ya en la presentación del libro informó que no habrá un aumento pese a la medida de fuerza de los docentes. Así, sumó: “Nosotros no podemos más, de qué vale firmar un papel del que no se pueda dar cumplimiento el día de mañana”.

Previo a la polémica, los medios de La Rioja indicaron que los docentes ratificaron que la medida se extenderá hasta el 17 de marzo.