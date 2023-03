Defendió a su mamá de 4 ladrones y les balearon la casa

Un hecho de inseguridad que rozó la tragedia. Un joven defendió a su madre de cuatro ladrones, y estos en represaría, en pleno comienzo de huida le dispararon en dos oportunidades a la vivienda, según informó Diario Crónica. La mujer y su hijo afirmaron que están vivos de milagro.

El hecho ocurrió en Glew, Buenos Aires alrededor de las 20.30 del miércoles cuando una mujer estaba a punto de entrar a su casa a bordo de su auto, cuando fue abordada por tres ladrones, mientras que el cuarto hacía de "campana" en la calle.

‘Cuando intento entrar a mi casa, meto a mis perros adentro del auto y me subo. En eso, tres me abordan el auto’, detalló Graciela, la mujer que sobrevivió a la pesadilla. ‘Uno se me mete del lado del acompañante y el otro tenía el revolver de mi lado, del que manejo’, recordó sobre el violento episodio.

Uno de los malvivientes le apuntó con el arma en la cabeza y el otro ya había ocupado el asiento de acompañante para escapar rápidamente del lugar. Sin embargo, no esperaban la valiente reacción del hijo de la damnificada, que salió del interior de la vivienda al escuchar los gritos.

‘Mi hijo salió de adentro y les empezó a gritar. El tipo retrocede (el ladrón), sale y dispara dos veces’, relató Graciela, que agregó: ‘El que estaba al lado mío no pudo salir porque no se podía abrir la puerta y entonces mi hijo y yo le empezamos a pegar, hasta que escapó por la ventana’.

‘No nos mató de casualidad. La verdad es que estamos vivos de milagro’, expresó Graciela, que, precisó las características de los autores del intento de asalto y estimó que serían menores de edad.