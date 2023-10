Aranda de cara al balotaje: ‘Hay que hablarle al electorado, no a los dirigentes’

Luego de tres días de la alegría por haber conseguido el primer lugar en las Generales y, con ese resultado haber forzado un balotaje, Franco Aranda pasó por Es lo que Hay. El máximo referente del Frente Renovador en San Juan analizó el escenario electoral de cara al 19 de noviembre donde Massa se enfrentará en segunda vuelta a Javier Milei, y aseguró que la estrategia para que el oficialismo pesque más votos, es dirigirse al votante y no conseguir una foto los principales referentes de los otros tres espacios políticos que quedaron afuera de esta última batalla para decidir quién será el próximo presidente.

El electo diputado provincial expresó: ‘Hay que hablarle al electorado, no a los dirigentes’. Luego se explayó diciendo: ‘Un apretón de manos entre dirigentes no hace que los votantes vayan a este o aquel lugar. Sino estamos subestimando al votante, y los votos no se escrituran. Aquí el votante de Cambiemos, no porque Patricia (por Bullrich), le de la mano a Milei se van a ir todos para allá, o los radicales digan vamos a jugar todos con Massa se vengan todos para acá. Acá hay que respetar mucho al votante porque, en definitiva, más allá de lo que hagan los dirigentes van a ver quién es el mejor candidato, quien cree que les genera mejores perspectivas, y es ahí donde van a poner el voto'.

En el principio de la charla, el ex intendente de Capital fue consultado sobre su posición en la actualidad en la escena local política tras el triunfo de Massa en las Generales. El máximo referente del Frente Renovador fue cauto y resaltó que el oficialismo no debe festejar antes de tiempo, dado que todavía queda la última batalla. Luego, refiriéndose a su situación y relación con el resto del oficialismo local, indicó que ‘la política da muchas vueltas, por lo que siempre es calve no dejar de trabajar’. Incluso sobre el final de su respuesta añadió irónico: ‘Había algunos compañeros que hacía mucho no veía’

Con respecto a los resultados del escrutinio final, Aranda celebró que tanto Celeste Giménez se quedara con la banca en el senado que restaba definirse, así como también que Matías Sotomayor lo hiciera con el parlamentario del Mercosur. El hombre de Massa en la provincia indicó que es importante el resultado final de la elección en San Juan, tanto para el oficialismo local como a nivel nacional, puesto que el oriundo de Tigre, si le toca ganar la segunda vuelta, necesitará engrosar la estructura, y contar con el mayor apoyo posible en la cámara alta como en la baja.

Incluso, Aranda se mostró feliz con el resultado final de la elección, puesto que si bien en la provincia, el votante se inclinó más para La Libertad Avanza, a comparación de las PASO, en estas Generales el oficialismo local recuperó un gran porcentaje de votos. ‘Esto pasó porque Sergio Massa fue coherente durante toda la campaña, no como Milei, a los que ahora les pide que estén junto a él, que lo acompañen, y hasta hace unos días atrás, solo unos días los insultaba de pies a cabeza’, sostuvo.