Infartante topless de la novia de un goleador argentino

La modelo y cantante Oriana Sabatini hizo arder su cuenta de Instagram con una foto de ella haciendo topless para la revista Gente. En tan solo un par de hora la idola adolescente consiguió más de 300.000 likes. Pero más allá de las fotos, Oriana, reveló en la entrevista con la revista porteña como conoció a su actual novio, Paulo Dybala, que juega en la Juventus de Italia junto al astro futbolistico, Cristiano Ronaldo.



Sabatini relató que todo comenzó por un mensaje de Whatsapp donde desde un número desconocido una persona se presentaba como Paulo Dybala y la invitaba a salir. Ella reconoció que en un primer momento no creyó y le pidió un audio para comparar el timbre de voz con entrevistas que buscó por las redes sociales.

Al confirmar, Sabatini, que se trataba del chico que juega también en la selección Argentina, dio el sí inmediatamente para conocerlo. Oriana dijo a Gente, "después de eso me mandó las rosas más lindas que vi en mi vida, eran 21 porque ese número usaba él antes en su camiseta".Por último superenamorada aseveró, "me bajó una información, algo que me dijo 'es Él'".

Con respecto a las fotos hot que ella publicó previo a la salida en papel de la revista ya generó ruido en la pareja y la familia. Por un lado Dybala eligió un emoji para comentar la foto (colocó una carita con los ojos en blanco), mientras que su mamá Catherine Fullop salió a bancarla con un mensaje que decía, "sos la mas diosa del mundo!!!".

