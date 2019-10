Kylie Jenner besó a su mejor amiga en una fiesta

Si bien nadie espera que Kylie Jenner siga adelante y encuentre un nuevo amor, los fanáticos sin embargo recibieron un beso inesperado el sábado por la noche, y fue cortesía de la nueva mejor amiga de Kylie, Stassie Karanikolaou

La pareja estaba pateando la vieja escuela con sus trajes a juego, si piensas en el icónico momento de los MTV Video Music Awards de 2003 compartido entre Madonna y Britney Spears.

Kylie tomó el liderazgo como la "Chica Material" original, e hizo un muy buen trabajo en su disfraz, (gana su destreza de maquillaje), mientras que Stassie estaba muy blanca como Britney

Bailando torpemente al son de "Like a Virgin" y demostrando que no son exactamente como las princesas del pop, Kylie se dirigió hacia Stassie y la abrazó, momento en el que Stassie dijo: "¡Bésame!"

¿Kylie sabía a qué se refería eso? Después de todo, tenía solo cuatro años cuando Madonna y Britney rompieron el naciente internet con el beso visto en todo el mundo. Fue un momento que consolidaría el estado de Britney como la nueva reina del pop, y un extraño paso de la brecha de una generación a la siguiente.

Posteriormente, ambas aparecerían juntas en "Me Against the Music" de Britney más adelante en el año y, por supuesto, Madonna sigue siendo una fuerza a tener en cuenta en la industria de la música. Después de todo, probablemente haya una razón por la que Kylie eligió ese disfraz. ¡Sin mencionar que ella es legendaria!