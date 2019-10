Kim Kardashian demanda una app de maquillaje por usar su imagen

Kim afirma que en la nueva demanda, iHandy usó una foto de 2017 de ella para promocionar una aplicación de manipulación de maquillaje y belleza. Lo que es especialmente irritante para Kim: la foto fue una que usó para promocionar su propia línea de belleza.

El abogado de Kim se burló de la defensa de iHandy , de que no tenía idea de que era Kim en la foto que usaron. La demanda dice: "El acusado afirma, absurdamente, como su supuesta defensa que no sabían que la foto sin licencia y no autorizada que robaron y apropiaron indebidamente fue la de [Kim Kardashian West] una de las más famosas y mujeres reconocibles en el mundo ".

Según la demanda el abogado de Kim afirma que iHandy "incluso tuvo la audacia de amenazar a [Kim Kardashian West] de no presentar demandas contra ellos por su flagrante infracción, o la perseguirían".

La aplicación en cuestión ofrece "selfies perfectos con herramientas profesionales de belleza y retoque corporal, que incluyen vida facial, suave, corrector, delgado y más".

En cuanto a por qué está demandando por $ 10 mil más, la demanda dice que incluye el costo de licenciar su foto y usar su imagen. Ella también quiere que quitarles cualquier beneficio que obtuvieron al usar su foto.