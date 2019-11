Federico Bal imita a Whitney Houston

Federico Bal sorprendió con una desopilante imitación que compartió en sus historias de Instagram y que rápidamente tomó repercusión.

El actor estaba en su auto cuando de un momento a otro se comenzó a escuchar uno de los famosos éxitos de Whitney Houston, "I have nothing". Fede no lo pensó dos veces y comenzó a hacer Lyp Sync como si de una batalla de RuPaul's Drag Race se tratase.

"Jajjajajajajjja ¡sonó en la radio! ¡Tuve que hacerlo!", dijo en la red al ver los comentarios.