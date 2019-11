Paulo Londra comparó Las Vegas con el GTA San Andreas

Como se sabe, la entrega anual nro 20 de los premios Latin Grammy fue éste jueves, y uno de los nominados fue Paulo Londra (Nominación a mejor nuevo artista).

El joven artista viajó hasta Las Vegas, y cuando le preguntaron que le había parecido el lugar, su contestación causó revuelo en las redes sociales:

"Todavía no caigo. Ya venir y ver Las Vegas, no lo puedo creer, es igual al GTA San Andreas. El juego ese tiene todas estas cosas. Yo lo jugaba siempre y no lo puedo creer", dijo el cantante cuando le preguntaron sobre la trascendencia de su carrera.

Los internautas respondieron a la transmisión con ternura y mucha risa.

