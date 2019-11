Silvina Mercado chicaneó a Alberto Fernandez y le salió mal

La situación se produjo ayer, en la entrega de los Latin Grammys, y la periodista tiró un picante comentario en twitter: "Ganó Bugs Bunny en mejor álbum de trap en el Latin Grammy. Teléfono para Alberto Fernández" lanzó la conductora de Crónica TV, haciendo referencia al premio que había ganado Bad Bunny.

Al parecer lo que Silvina quiso hacer era bromear con el comentario pasado de Alberto, "¿Han visto un estafador más grande que Bugs Bunny? Los medios de comunicación y los dibujos animados son formas de control social" fue lo que dijo, y provocó oleadas de memes.

Noticias Relacionadas Alberto, la otra cara del presidente

Pero el chiste que quiso hacer la conductora no salió del todo bien, ya que probablemente sabiendo que era "Bad" y no "Bugs Bunny", se lanzó a las redes con su humor irónico y a la mayoría de los comentarios no les resultó gracioso.

"Borrá esto Silvia, querete un poco"; "Es Bad, Silvia. Y no es el conejo. Y seguís sin leer el libro que citó Alberto"; "Silvia se quiere hacer la picante y es una opa"; "Cuando pensé que no se podía pasar mas vergüenza...aparece @SilMercado y postea esto..."; "Es gracioso por qué no entiende nada", fueron algunos de los comentarios

Noticias Relacionadas Fernández prometió que traerá a la Argentina la estatua de Kichner que estaba en la Unasur