La nueva vida de Silvina Luna

Después de un tormentoso ciclo como panelista en “Incorrectas” (América), el programa conducido por Moria Casán, Silvina Luna apostó por un cambio y dio un portazo al canal para elegir otro camino mucho más espiritual.

Lejos de los escándalos y el chusmerío mediático, Luna eligió al yoga como la salida a un momento de confusión y dijo: “Una está buscando otras cosas y otras experiencias. Está bueno también decir Acá di lo que tenía que dar y probar por otros lado. Lo importantes siempre es agradecer e irse bien de los lugares. Y así me quiero ir, bien de Incorrectas porque fue hermoso y de mucho aprendizaje. No me van a ver en programas hablando mal de mis compañeras…”.

En un posteo en su cuenta de Instagram, la actriz y modelo escribió: “El yoga es un estilo de vida. A través de esta práctica encontré equilibrio, como sanar el cuerpo, mente y conectarme con mi alma. Observar los pensamientos para poder cambiarlos, modificarlos y llevarlos a un propósito superior…”