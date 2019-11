Polémica entre la madre de Tini y Lali Espósito

Esta situación se parece a la que contamos el día de ayer, de Karina La Princesita que se equivocó y se le escapó un me gusta en un comentario contra Ángel De Brito.



En este caso en particular las fans de ambas cantantes comenzaron una guerra en las redes.



Marina Stoessel, madre de Tini cometió un “error”, y puso me gusta en un comentario contra Lali Espósito en Twitter.



“Lali dice que no dará shows en Buenos Aires por la situación del país. Decí la verdad, no llenás ni un bar, cara dura, atrevida, ladrona. Tini sí tiene talento y humildad”, fue el mensaje que likeo.

Noticias Relacionadas Yatra pasará la navidad junto a Tini en Berlín

Las Fans de Lali salieron al ataque, por lo que Marina salió a disculparse y escribió: “Disculpá, no es lo que pienso. Vi el video de Tini bailando y no leí lo que decía. No pienso eso de Lali ni de nadie. Mi intención no es ofender”.



Espósito, sin embargo no la dejó pasar y expresó: “Reafirmación: qué bendición los PADRES QUE ME HAN TOCADO”.

Noticias Relacionadas Lali Espósito deslumbró en los Latin Grammys