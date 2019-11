Adabel Guerrero confirmó que la ex de su pareja le cuida la beba

La maternidad de Adabel Guerrero fue muy deseada pero también le complicó la vida. La bailarina reconoce que se alejó de los medios cuando dio a luz con el fin de preservar a su hija e ir volviendo de poco al trabajo.

De visita en el programa “Intrusos” (América) Adabel comentó: "Estos dos años de maternidad, porque también cuento el embarazo, me cambiaron la vida para bien, para mal, para todos lados. Fue una crisis y revolución interna muy fuerte. Hay crisis por todos lados en mi vida en este momento. No significa que me voy a separar. Pero de hecho, fui a mi primera consulta con un psiquiatra. Si es necesario voy a tomar medicación, el problema es que todavía estoy amamantando. Honestamente, yo la pasé muy mal estos últimos dos años", dijo.

Lo más llamativo fue cuando Guerrero confirmó que su niñera es la ex mujer de su marido: “Ella es maestra jardinera, ama a Lola… ¡Es mi mejor amiga!...Arreglamos, a ella le sirve lo que yo le puedo dar. Ella me tiene a Lola. Lola juega con sus hermanos. ¡Feliz!”.

Se llama Claudia Escobar y junto a sus hijos se mudaron a Buenos Aires, después de estar unos años en Mendoza, a sólo 5 cuadras de la casa de la actriz.

Todo resuelto y en familia!