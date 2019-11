Luciana Salazar criticó el gobierno de Macri

Siempre crítica y muy presente en las redes sociales con sus análisis políticos, la actriz fue invitada a un programa POR Luis Novaresio y realizó un análisis del momento político del país y una evaluación del desempeño de Mauricio Macri como presidente de la Nación.

Durante la charla, Salazar comentó cómo fue que decidió comenzar a analizar la política argentina: “En realidad es algo que la gente está conociendo de mi vida… en mi entorno saben que la política me gustó desde siempre. Yo tengo muchos amigos que están vinculados a la política y es mi tema central en todas las charlas y reuniones, me encanta. Nunca me imaginé el impacto que iba a tener lo que fue publicando, pero me empezaron a seguir líderes mundiales que yo decía: ‘¿qué está pasando?’. Estoy tan sorprendida”.

Del saliente presidente Macri, la rubia opinó: “Mauricio fue un títere de Marcos Peña y también un poco de Duran Barba. Yo creo que a este país lo gobernó Marcos Peña. Fue un gobierno raro… Peña tiene una visión que no tengo yo, mucho más cerrada. Creo que quiso hacer más cosas por las redes. De hecho, cuando Mauricio empezó a escuchar más a un Pichetto y a Mario Negri en los últimos momentos de su campaña, después de las PASO, ahí fue donde empezó a subir su popularidad que venía en decadencia y por eso logró ese piso de 40 puntos”.

Confesa simpatizante de Alberto Fernández, la ex participante de Bailando por un sueño (Canal 13) dijo: “Ahora lo voté con una expectativa de cambio. Me hubiese gustado que haya una tercera opción, pero desgraciadamente la Argentina hoy vive en la grieta y es uno o el otro. No hay una tercera opción, es una lástima. Me gusta Lavagna, pero para un rol más económico. Ojalá que Alberto lo pueda convencer para que esté".