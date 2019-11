¡Comió carne después de 30 años de ser vegetariana!

La actriz viajó a los Estados Unidos, junto a sus hijos, para visitar a su padre. Allí pasó un mal momento cuando fue a un restaurante, seleccionó del menú una hamburguesa vegetariana y, por error, le sirvieron una de carne que ella comió sin darse cuenta.



Kloosterboer es vegetariana desde hace casi tres décadas, por esta cruzada contra el maltrato animal, lanzó su propia línea de zapatos y carteras de cuero ecológico y en las redes sociales también es muy activa en todo lo relacionado con el tema.

Noticias Relacionadas Cande Tinelli mostró su cuerpo tatuado en bombacha color piel

Enfurecida por lo sucedido en el restaurante, la actriz hizo un fuerte descargo en su cuenta oficial de Instagram, con 2.3 millones de seguidores, y manifestó en un video: “En este restaurante pedí una hamburguesa vegetariana. Hace 30 años que no como carne y me trajeron una hamburguesa de carne”; “Le pregunté al señor si era de carne, me dijo que no, que era vegetariana y me traen una hamburguesa de carne. Al rato me dicen que era de carne”… después de 30 años me hacen comer carne y nadie se hace cargo, así que ahora voy a arrobar el lugar para escracharlos”, finalizó.

El restaurante también se manifestó en las redes sociales ofreciendo las disculpas por lo sucedido: "Somos conscientes de la situación y fue un accidente desafortunado. El mozo se siente horrible por haber cometido ese error. La administración y los dueños están intentando reparar el daño”.