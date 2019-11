Kim Kardashian aumentó mas de ocho kg desde el año pasado

Kim Kardashian está volviendo a su rutina de ejercicios después de revelar que ganó 8 kilogramos en el último año y medio.

En sus Historias de Instagram durante el fin de semana, la estrella de "Keeping Up with the Kardashians" admitió que había caído de su dieta y habló sobre su aumento de peso.

Noticias Relacionadas Kim Kardashian, Kanye West y sus hijos se disfrazan de los picapiedras

"Chicos, estamos haciendo un entrenamiento nocturno antes de mi cena, lo cual nunca hago, pero creo que tenemos que hacerlo en algún momento", dijo en un clip. "A veces nos caemos y a veces realmente tenemos que arreglarlo, este es uno de mis momentos de caída donde estoy con 8kg más de los que tenía en un año y medio".

La fundadora de belleza de KKW, a quien también se unió su entrenadora Melissa Alcantara, señaló que su dieta es su principal problema.

Noticias Relacionadas Los disfraces hot de las Kardashian en 2019

"Para sentirme bien, solo quiero obtener un peso objetivo realmente bueno, y eso significa hacer ejercicio a toda costa", dijo. "Es mi comida. Me ejercito, pero es mi comida. Pero Melissa y yo tenemos un objetivo importante para mí cuando tenga 40 años".

Si bien el gran 4-0 de Kim está a casi un año de distancia, parece que no está bromeando cuando se trata de sus entrenamientos.

Kim, quien reveló su aumento de peso el sábado por la noche, fue al gimnasio el domingo por la mañana. Al compartir un video de ella en la máquina StairMaster con su historia de Instagram, Kim escribió: "¡¡Un entrenamiento matutino después de un entrenamiento nocturno es lo mejor !!!"