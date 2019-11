RZA se alegra por la reunión de Rage Against the Machine

El lider de Wu Tang Clan declaró como se siente al saber que Tom Morello y Zack de la Rocha reuniendo a su banda nuevamente para salir a la carretera y tocar Coachella. RZA dice que es el momento perfecto para su regreso, porque hay mucho de qué hablar en estos días.

También mencionó algunos negocios inacabados con Rage que quiere abordar, ¡terminando la gira que sus grupos no pudieron completar hace 20 años!

Sí, lo creas o no, el Clan Wu-Tang realmente se mojó con una gira nacional co-encabezada con Rage Against the Machine en 1997, pero fue interrumpida después de que RZA y los muchachos se retiraran debido a conflictos internos entre sus miembros.

RZA dice que quiere ejecutarlo y terminar lo que no pudieron hace todos esos años. De hecho, ya tiene un punto de contacto sobre cómo lograrlo.