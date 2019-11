Natalie Pérez en su mejor momento

“Amor de película” es el primer protagónico de la actriz, junto a Nicolás Furtado, que llega hoy a los cines. “La experiencia de filmar una peli fue increíble…acostumbrada a la tele, hacer cine es otro ritmo totalmente distinto. Una escena la grabé 17 veces y en la tele sólo una… fue todo aprendizaje con un equipo increíble…” sostuvo.

Con la música todo es novedad, según la actriz después de trabajar 22 años en televisión, su paso por el teatro y alguna experiencia en cine, la música tiene un lugar súper especial donde hay mucho para aprender. “Un té de tilo por favor” es el primer álbum de Pérez con 11 canciones que trasladan al oyente por distintas sensaciones y experiencias.

En Telefé con “Pequeña Victoria” se instaló un polémico debate por la subrogación de vientre y la actriz opinó: “¿Qué onda? Estamos tres personas desconocidas en la casa de una desconocida criando una beba. Es cualquiera";. Esto no estaba en los planes de los personajes y, de repente, decís: "Che, yo me quiero ir de acá". Pero el amor es tan fuerte que te querés quedar. Los personajes mismos pasan por esas crisis que siente el espectador, que ama, odia y no sabe para dónde va... Pero creo que la repercusión de la novela es buenísima y la idea es potente. Ya que la novela tenga bebés hace que el proyecto esté angelado”.

Actualmente Natalie Pérez, con sólo 22 años, está disfrutando de un momento único en su carrera. Viviendo en la casa de sus padres, después de terminar una relación de 6 años con Ramiro, no se cuestiona ni apura por conocer a alguien… “el tiempo dirá” concluye.