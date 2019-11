Gigi Hadid y Tyler Cameron se dejan de seguir después de separarse

¿Ya no te sigues pero sigues siendo amigo? Gigi Hadid dejó de seguir a Tyler Cameron en Instagram, la noticia llegó un mes después de que la ex pareja terminara su breve romance. Pero su no seguimiento no significa que el dúo tenga "mala sangre" entre ellos, según una fuente.

La modelo, 24, ya no sigue al antigo concursante de Bachelorette, de 26 años, aunque todavía estaba entre sus seguidores de Instagram.

"Tyler todavía piensa en Gigi como un amigo", dijo una fuente. "Eran realmente cercanos, y todavía le gusta y la respeta, a pesar de que la parte romántica de su relación ha terminado".

La fuente agrega que el incumplimiento de Hadid "no significa que no estén hablando o que tengan mala sangre entre ellos".