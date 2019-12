Luciano Castro se emocionó al relatar una charla que tuvo con su hijo mayor por sus fotos hot

Este sábado pasado la pareja participó del programa de Andy Kusnetzoff y, entre varios temas, relataron cómo superaron la crisis de pareja que tuvieron a principios de año y por la que llegaron a separarse.

Juntos desde hace más de 10 años, los actores tuvieron que sortear los rumores de separación y luego la aparición de las fotos hot que Luciano Castro había enviado a través de Instagram a otra mujer mientras estaba separado de Sabrina Rojas.

Lo que sorprendió a todos los invitados al programa, fue que en el momento del “Punto de Encuentro” y ante la pregunta sobre cómo manejar el tema de la difusión de las imágenes, Castro contó que lo más difícil fue hablar con su hijo mayor Mateo de 17 años: "Con mi hijo la charla fue distinta, mucho más angustiante que hablarlo con mi esposa. Porque uno tiene en la cabeza la responsabilidad de ser padre y pensar cómo puede llegar el efecto rebote a él. Tuvimos una buena charla, quizás me dijo cosas que no me gustaron, pero prefiero que me lo diga en la cara a tener un hijo sumiso. Estoy orgulloso y feliz de tener el hijo que tengo".

El actor terminó diciendo: "La emoción no es para causar ternura. Me emocionan mis hijos porque es lo mejor que tengo". Sabrina Rojas, que estaba a su lado, lo besó y le dijo: "Te amo mi amor".