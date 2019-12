Pampita presentó su nuevo emprendimiento

Si algo le faltaba a Pampita era tener una fábrica de muebles, pero si, el empresario Joe Anthony la convocó, le contó la idea y le propuso fabricar muebles con la imagen y el nombre de la modelo de la marca Fontela.

En la pista de Showmtach (Canal 13), en donde ella forma parte del jurado, contó: “Hacía mucho tiempo que tenía ganas de hacer muebles. La decoración me fascina, me encanta. Me he mudado muchas veces, entonces eso me permitió experimentar y encontrar cosas que tal vez no eran caras pero quedaban bien, reciclar otras, comprar muebles usados y cambiarles la funda. Mis casas siempre están llenas de esos muebles que son eternos, que no pasan de moda y que los renovás con un click”.

Noticias Relacionadas El peor momento de la luna de miel de Pampita y Moritán

Con respecto a la idea que siempre tuvo ella en cuanto a los muebles Ardohain agregó: “Yo tenía ganas de hacer algo así, que dure toda la vida, que sea muy cómodo, que sea clásico. Que no pase de moda, porque a veces algo está de moda pero dura muy poquito. Me gustaban los muebles que pasaban de generación en generación y sirven para cualquier estilo de casa. Así que hicimos una línea muy clásica, lavable, porque como soy mamá quería que todo se pueda lavar. Que sea todo fabricado en Argentina, eso me parecía espectacular”.

Con respecto a los diseños la esposa de Moritán dijo: “Me dejaron ser libre para desarrollar esta colección como a mí me parecía, y también me dieron libertad absoluta con los materiales. Tal vez hay cosas que no se ven pero que para mí eran re importantes”, contó la conductora.