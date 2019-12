La tensa charla de Mirtha Legrand y Cormillot

Se sabe que la diva de los almuerzos nunca se queda callada. Muchos invitados que han pasado por su mesa, juraron no volver por lo incómodo y molestos que se sintieron con los comentarios de la anfitriona y las preguntas inesperadas.

Y este fin de semana volvió a suceder. Alberto Cormillot fue invitado a hablar sobre su reciente casamiento con una nutricionista 33 años menor y por temas de salud.

En un momento, el profesional estaba relatando la anécdota cuando bailó tap en la Antártida y la repercusión que tuvo: "Subí el video ese, y ahora lo voy a subir de nuevo", fue ahí cuando Legrand le consultó si pensaba repetir la experiencia ahora acompañado de su esposa. Mientras el invitado respondía cada cosa, Mirtha lo volvió a interrumpir para saber si había grabado el baile y, tras una pausa, Cormillot dijo que lo grabó.

Mirtha Legrand lo miró fijo y le dijo: "¿Usted es sordo o yo hablo mal? ¿No me entiende cuando hablo?". Incómodo por la pregunta, el nutricionista dijo: "Yo entiendo perfectamente. Pero a veces no escucho bien. Pero no, usted habla bien Mirtha, el problema soy yo".

La anfitriona terminó diciendo: "Es que me hace repetir… Igual, es dicho con humor, no lo tome dramático por favor".