Noelia Marzol con mariposas en la panza

Si hay alguien a quien el amor sorprendió en el 2019, es a la actriz de la obra “Sex”, Noelia Marzol, que desde hace unos meses está saliendo con Ramiro Arias. Él tiene 26 años y ella 33 y se conocieron cuando el jugador de Almagro fue a verla al teatro y quedó flechado. A partir de ese momento el futbolista volvió e insistió hasta que Marzol lo aceptó: “…Lo que me gustó precisamente fue eso. Que siendo más chico vino a verme a Sex, y fue súper perseverante.

Últimamente no me estaba pasando, los hombres me temían, y él fue todo lo contrario. Fue muy insistente, se plantó ahí, no le importó nada, se quedó mil horas a esperarme a que salga. ¡Vino tres veces! Eso me encantó, que hizo todo para conquistarme”.

La actriz contó que su novio la acompaña a todas sus actividades y que no es celoso. Ella por su parte no se pierde ningún partido de Almagro y está presente en el estadio “3 de febrero” cada vez que juega y ya se hizo hincha del club.

La pareja aun no convive pero Marzol dijo: “Conviviendo… lo que se dice convivencia, no. No lo planteamos de esa forma porque hace dos meses que salimos, es muy reciente. Pero la realidad es que desde el primer día que estuvimos dormimos todos los días juntos, así que es como una convivencia no pactada”.