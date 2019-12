Mirtha Legrand la casamentera

Cuando todo el país habló de la pareja formada por la ex gobernadora de Buenos Aires y el viudo de Débora Pérez Volpin, ahora fue el turno de la anfitriona en donde se conocieron los protagonistas de esta historia de amor.

Mirtha Legrand, en su último programa de la temporada, no quiso quedarse atrás y habló sobre la pareja y dijo: “Tenemos que hablar de un tema que está en todos lados hoy en Argentina: el romance de María Eugenia Vidal… Yo debo confesar que no me di cuenta. No me di cuenta y yo soy observadora, miro la mesa. Parece que al salir intercambiaron teléfonos en ese momento”, relató.

Y confirmó que la ex funcionaria de Mauricio Macri le envió un mensajito: “Están viajando a Europa ahora. Me mandó María Eugenia un mensaje de Whatsapp dándome las gracias. Me puso ´gracias Mirtha´”, confesó la conductora.

La dama de los almuerzos no tendrá su programa, como es habitual, este año desde Mar del Plata, por cuestiones presupuestarias del Canal pero regresará a la pantalla chica en marzo de 2020. Confirmó que viajará a la Ciudad Feliz para descansar y ver obras de teatro.