Moria Casán se comprometió

Parece que es época de comprometerse y casarse, porque todas las celebridades están dando este paso tan arriesgado. Pero si hay amor, con eso basta y eso parece haber pensado Moria Casán que salió a gritar a los cuatro vientos que quiere casarse con el artista plástico a quien conoció hace poco.

A través de su cuenta de Instagram, la conductora de “Incorrectas” (América) posteó una foto en donde se ven dos manos, al parecer de ella y Poidomani con similares anillos y la frase: “Juego de manos, juego de villanos… #ComingSoon ......... ? @humbertopoidomani ”.

Hace pocos meses La One dijo con respecto a su nueva conquista: “Tenemos orgasmos cósmicos intelectuales… No tenemos sexo, esto es tántrico e intelectual. Nosotros superamos el sexo, hemos hecho de todo los dos. Así que estamos con otra onda, ahora el contacto es cerebral, son orgasmos cósmicos. Hay que darle a la cabeza y no a la pastillita azul… Fifamos con el cerebro, que es el órgano más importante”.

El artista y empresario tiene 77 años, vive en Miami y expone sus obras alrededor de todo el mundo. Moria recientemente dijo que se encontrarán en Italia en donde pasarán la Navidad juntos.