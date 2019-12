A Sol Pérez le llegó un short y no paró de perrear

Sol Pérez vuelve a llamar la atención del mundo entero. Siempre frontal, simpática y carismática, la infartante rubia se planteó nuevos objetivos y trabajó muy duro para conseguirlos. Sin dudas, su entrenamiento físico, su dieta saludable y su autoexigencia en el trabajo, fueron la clave de su fama.

Noticias Relacionadas Sol Pérez vestida de Scout lista para salir a escena

Ahora, la panelista de "Involucrados" es parte de "20 millones", la obra de teatro de Mar del Plata que promete ser una de las favoritas, en donde ella actúa, teniendo contacto con el público. Sin embargo, no deja de compartir fotos en las redes sociales, y esta vez volvió a hacer de las suyas.

Noticias Relacionadas Sol Pérez empezó la temporada en Mardel a pleno

Con un short súper corto y roto, la vedette posó para la cámara con la pose que nos tiene acostumbrados, dejando en primer plano su mejor atributo. "Te llega este short y te ponés loca", escribió. Así, sus fans le regalaron sus "me gusta" y piropos subidos de tono: " demasiado rica, mamasita", "no me podés hacer eso", "sos hermosa", fueron algunos de los mensajes que recibió.