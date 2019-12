A estos signos del zodiaco le pondrán los cuernos en 2020

Si bien este año habrá muchas bendiciones y sorpresas para la mayoría de los signos del zodiaco, habrá unos cuantos desafortunados en el amor, pues según revelan los astros, estos signos muy probablemente terminarán con el corazón roto en 2020 por culpa de una infidelidad, ¿quieres saber de quiénes se trata? ¡Continúa leyendo!

Estamos a punto de darle la bienvenida al Año Nuevo y con ello, cientas de nuevas oportunidades se posan en nuestro camino, no obstante, eso no quiere decir que no habrá unos cuantos tropiezos y estos 3 signos del zodiaco serán víctimas del amor.

ARIES

Sabemos que estás enamorada y llevas ya varios años con tu pareja por lo que una infidelidad parece impensable, no obstante, las señales estarán a plena vista y sólo será cuestión de que abras los ojos. Ve con mucho cuidado porque esa persona que tanto amas cometerá una traición y lo peor de todo es que sucederá de la manera que menos esperas.

Si bien no podemos asegurar el momento exacto en el que ocurrirá, sí podrías trabajar ahora en ello: prestarle más atención a tu pareja, llegar a acuerdos y evitar discusiones innecesarias.

SAGITARIO

Si bien eres un signo del zodiaco bastante cuidadoso en el amor, es muy probable que este 2020 te caiga una amarga sorpresa. Es bien sabido que eliges con mucha meticulosidad a tus parejas, prácticamente las estudias de pies a cabeza para asegurarte de que se complementarán, por ello es que esta infidelidad te tomará de sorpresa y te romperá el corazón.

No le temas a lo inevitable. Llora lo que tengas que llorar y déjala ir; es mejor alejarse de las malas compañías y de aquellos que nos hacen mal, que continuar luchando por un amor imposible.

LIBRA

Últimamente te sientes bendecido, pues todos tus proyectos personales han salido como esperabas; tienes el balance perfecto entre el amor, el trabajo y tu vida social, o al menos eso es lo que piensas, sin embargo, no te has dado cuenta de que has hecho a un lado a tu pareja para darle mayor atención a tu vida profesional y esto sólo ha provocado que ella se sienta desplazada. Un corazón herido es el lugar perfecto para una infidelidad, ten mucho cuidado.