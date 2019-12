Mica Viciconte se animó a un audaz cambio de look

No es extraño que la pareja conformada por Fabián Cubero y Mica Vicciconte siempre de que hablar, sobre todo si tenemos en cuenta los conflictos que existen con Nicole Neumann, ex del jugador en todo lo referido a las tres hijas que tienen en común.

Pero ahora la noticias es otra, y mucho más frívola porque ayer, la ex Combate, publicó en su cuenta de Instagram una foto con un cambio de look radical. Abandonado el rubio y los reflejos de siempre se animó a un castaño que le quedó muy bien. Con la frase: ¿Les gusta morocha?”, la panelista de “Incorrectas” (América) abrió un juego con sus seguidores que no tardaron en darles miles de likes y aprobar el cambio.

Este verano Mica Vicciconte será parte del elenco de “Atrapados en el museo” en Villa Carlos Paz y compartirá escenario con Pedro Alfonso, Flor Torrente, Rodrigo Noya, Julieta Prandi y Fredy Villareal, entre otros.