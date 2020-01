El nuevo novio millonario de Yanina Screpante

La relación entre la modelo y diseñadora Yanina Screpante no terminó de la mejor manera con el ex delantero de la selección nacional Pocho Lavezzi. Reproches de mentiras e infidelidades mancharon una relación de muchos años en donde ambos se acompañaron y crecieron lejos de Argentina.

Pero todo concluyó y Screpante, cansada de las mentiras de su pareja, volvió a nuestro país para trabajar y posicionarse como diseñadora y modelo. Pero lejos de sentir rencor por su ex aseguró: “Lo quiero un montón pero no lo extraño al Pocho. Por eso no estoy enojada con todo lo que hace. No lo voy a incendiar porque tengo códigos, pero desde que no estamos juntos se está comportando diferente como lo hizo durante ocho años”.

Ahora la historia es otra y Screpante no está sola. Conoció a alguien, según ella, más terrenal “se lo pedí al universo y me lo mandó” aseguró feliz. Lo poco que se sabe del caballero en cuestión es que se llama Federico Rozas, que no pertenece a los medios, tampoco es deportista pero tiene un muy buen pasar.

Suerte con el amor!