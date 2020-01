Sol Pérez no para de llorar por la pelea con Farro

La pelea que se inició hace unos días supuestamente por un vestido entre Sol Pérez y Mónica Farro, sigue dando que hablar en la Ciudad Feliz y generando dolores de cabeza a los productores. Después de suspender el viernes la segunda función de “Veinte millones” porque las chicas no se podían ni ver, ahora la chica del tiempo dice que está deprimida pero quiere que se cumpla con su contrato.

Por su parte Mónica Farro, luego de las primeras informaciones, salió a acusar a Pérez de meterse con su familia e incentivarla a que la golpee. Negó rotundamente haber tocado a su compañera de escenario e intento minimizar el problema.

En el programa “Implacables” (Canal 9) Sol Pérez dijo: “No voy a hablar de nada, no tengo ganas…Yo nada más quiero que se cumplan mis condiciones en el contrato y nada más. Después ya está todo bien”. Frenada por la prensa en el ingreso al teatro y consultada si había pedido no compartir más escenario con Farro, la rubia respondió: “No, yo no pido esas cosas. Solamente quiero que se me dé un buen ambiente de trabajo. Peso 20 kilos de todo lo que bajé de peso. Estaba viendo los comentarios en las redes sociales, subí una foto y hay gente que me pone ‘tirale un pedazo de carne’, cosa que a mí jamás me pasó. Chicos, no la estoy pasando bien...”, finalizó.