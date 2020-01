Jimena Barón confesó que estuvo “increíblemente enamorada” de Daniel Osvaldo

Con una vida llena de subidas y bajadas, la cantante y actriz Jimena Barón fue entrevistada por el diario “Clarín” y habló de todo lo que la hace feliz y aquello que no. Se refirió a lo que significa su hijo Morrison y los planes que tiene para el 2020.

Luego de una publicación en su cuenta de Instagram referida a la vida y a la muerte, Barón habló de la conflictiva relación con su padre ya fallecido y dijo: “Mi viejo se fue cuando yo tenía 4 años. Un día me levanté y él ya no estaba. No hubo ninguna charla ni con nosotros ni con mi madre. No fue muy amigable…”, dijo Jimena.

Noticias Relacionadas El duro momento de Jimena Barón tras un show en Entre Ríos

En cuanto a su vida amorosa, La Cobra dijo ser muy sana en sus relaciones y, que ambos integrantes de la pareja deben traccionar en el mismo sentido: “Si una persona no me suma, se terminó. Tengo carácter fuerte con mi pareja, soy muy exigente con los demás y conmigo misma“.

Noticias Relacionadas Jimena Barón y Daniel Osvaldo disfrutan de su hijo Momo

Hablando puntualmente de Daniel Osvaldo comentó: “Sé cómo soy en pareja y lo que doy. Es lo que me pasó con el padre de mi hijo. Siempre di, di, di. Yo le decía ‘Quiero ayudarte a que hables con tus dos ex para que no se peleen con vos y seamos todos amigos y comamos un asado con ellas y con los hijos que tuviste’. Era como Heidi”.

Y finalmente, Jimena barón, dijo una fuerte frase sobre el padre de su hijo: “No creo que vuelva a enamorarme de esa manera, porque estuve increíblemente enamorada de ese señor. Y como dije antes, a él lo quería ayudar con la casa, con los hijos, con las ex. Terminé vampirizada“, concluyó.

¿Le llegará este mensaje a Osvaldo?