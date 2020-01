El particular nombre que eligieron Paula y Pedro para su futura hija

Felices por el momento que están viviendo la pareja formada por Paula Chávez y Pedro Alfonso transitan la dulce espera del quinto miembro de la familia. Su tercer hijo será una nena a la que le eligieron un nombre bastante particular.

Instalados en Villa Carlos Paz y trabajando en la obra de teatro que más salas llena “Atrapados en el Museo”, la familia Alfonso- Chávez disfruta de días de sol, pileta y río.

Entrevistados por un móvil de “Incorrectas” (América), la pareja fue interrogada por el nombre que tendría su hija. Paula Chávez dijo: “Por mí ya está elegido. Hasta los chicos lo dicen”. Por su parte Pedro opinó: “A mí me gusta y no me quería apresurar, quería buscar otras opciones para proponer a la familia, pero bueno… Olivia más que nada lo elegí yo, Baltazar lo eligió Pau y ahora la tercera estamos ahí…” dijo el actor.

Paula Chávez agregó: “… todavía no sé si está confirmado… ¿Sabés lo que pasa con el nombre? Yo muchas veces lo digo a último momento porque si no, están… se arma como un debate con esto de Ayyy le pusieron el nombre, qué raro, que no es raro… viste que se arma como un debate, en la familia inclusive”.

Finalmente y ante la presión de las panelistas la pareja confirmó el nombre elegido: “… Creo que le vamos a poner, porque puede cambiar a último momento FILIPA ALFONSO” dijo la madre.

Moria Casán, encantada con el nombre de la futura hija de la pareja dijo: “Me encanta que es un nombre como monárquico, como del rey Felipe”.