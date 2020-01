“Toda la noche hasta que salga el sol…”

Todo el mundo lo sabe, las fiestas de Federico Bal durante la temporada de verano son famosas y ruidosas. Así lo manifestaron los vecinos de la casa que alquila en Mar del Plata durante la temporada de verano.

Con una reunión de consorcio de por medio, los vecinos del hijo de Carmen Barbieri lo acusan de causar ruidos molestos a toda hora del día, especialmente en las noches interrumpiendo la tranquilidad del barrio y sus vecinos… y hasta se habló de expulsarlo.

Lo más llamativo de esta queja es que, entre los vecinos del barrio, se encuentran Gonzalo Heredia y Brenda Gandini quienes padecen las fiestas de Fede Bal y son sus pequeños hijos los que pagan las consecuencias. Según comentarios Bal ya se acercó a la casa que alquilan los protagonistas de "Desnudos" para pedir las disculpas pertinentes.

Una vecina se comunicó con Lío Pecoraro del programa “El run run del espectáculo” (Crónica) y a través de un mensaje de Whatsapp le dijo: "Si me decís que hace una fiesta el fin de semana, bueno. Mis hijos se despiertan durante la noche por las fiestas, a las 6.30 los tengo que hacer dormir de nuevo porque este pibe que está al lado está gritando con sus amigos en la pileta", afirmó.

Y aclaró: "Me la aguanté cuatro veces, otra vez no. No entiende las normas de convivencia. Que se alquile una casa en medio de la nada, no en un barrio familiar. Necesito resolver esto porque si no vamos a terminar muy mal de verdad", concluyó harta.

Mientras tanto, Federico Bal publicó en sus historia de Instagram una tarde de fiesta con su grupo de amigos junto con la frase "My people" (mi gente).