Fede Bal tiene luz de neón debajo de su cama

Con Federico Bal como anfitrión, este nuevo programa de Telefé tuvo, ora vez y repitiendo un excelente rating, muchas declaraciones de sus participantes que sorprendieron a los televidentes.

Los invitados a la cena fueron nuevamente: Sol Pérez, Lizy Tagliani, Guillermo Coppola y Georgina Barbarrosa. La temática del ciclo es que todos oficien de anfitriones e inviten al resto a disfrutar de una cena preparadas por ellos mismos.

El lugar de la cena de Federico Bal fue la casa en donde se crio y que actualmente es habitada por su madre, Carmen Barbieri: “Esta es la casa de mi madre, en Belgrano donde me críe. Amo este lugar, este living que tiene un montón de historias para mí. Cuando vivíamos acá, mis viejos estaban juntos y es la casa donde pasé grande años de mi vida”.

Actualmente el actor vive en un departamento y contó que su madre le prestó su casa para recibir a sus invitados: “Les pido que no hagan bardo porque mi madre me mata… no se la puedo dar dada vuelta porque me va a matar”, pidió.

En una recorrida por la propiedad Bal contó que su ex habitación ahora es usada como biblioteca y estudio con fotos, premios de sus padres. Y finalmente reveló un curioso detalle: “Debajo de mi cama tenía luz de neón muy grasa –que no funciona- y el piso se iluminaba de color violeta. Era como un albergue transitorio. Tenía 16 años y traía a mi novia, prendía esa luz, me hacía el guacho y le decía ´mirá´te invito a mi cama”, concluyó entre risas.