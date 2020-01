Flor Jazmín Peña grabó a un hombre que la acosó y le mostró su pene

Un difícil momento vivió la bailarina ganadora de “Showmtach 2019” (Canal 13) Flor Jazmín Peña luego de que un hombre la siguiera en la vía pública, la molestara y le mostrara el pene.

Asustada y molesta por la situación vivida, Peña decidió compartir con sus seguidores de Instagram su experiencia cuando caminaba por las calles de Buenos Aires. En el video se puede observar que, cuando ella comienza a filmar, el acosador se sube los pantalones y le grita estúpida. Inmediatamente ella gritó: “Si te gusta mostrar la pi... en la calle, ¡mostrásela a todos! ¡Dale! ¡Seguí tocándote, enfermo!”.

Luego sobre las imágenes, la compañera de baile de Nico Occhiato escribió: “Qué loco, ¿no? Cuando estás sola por la calle les encanta mostrar la pi..., pero cuando les ofrecés más audiencia arrugan. Se ve que disfrutan verte sola, nerviosa, en estado de alerta, el mismo estado en el que entran ellos cuando les alzás la voz y le ponés la camarita encima. ¿Cuándo van a aprender que ya no nos callamos más?”.

Luego, ante las consultas de sus seguidores respondió: “Estoy bien, me pude desahogar. Es muy distinto a cuando te pasa algo en la calle y te lo guardás. Si no podés responder en el momento, vas a tu casa y gritás, mordés una almohada. Hacés algo. Pero no te quedes con esa bronca porque tarde o temprano te enferma”, aseguró.

Para finalizar Flor dijo: “Es una realidad, que está pasando mucho menos. Primero están ustedes, no el gil que no entiende nada de la vida y tuviste la mala suerte de cruzarte”.