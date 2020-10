El nuevo novio de Jimena Barón habló por primera vez de la relación

Luego de intentar esconder la nueva relación Jimena Barón volvió a apostar al amor y, en esta ocasión, se relacionó con el Tucu López, un conductor de perfil bajo que se hizo más popular por su participación en “Sex Virtual” la obra erótica de José María Muscari.

Después de vivir unas semanas con Daniel Osvaldo, La Cobra volvió a su departamento y, a partir de ese momento, comenzó su relación con el musculoso joven.

Todo salió a la luz al viralizarse imágenes de la actriz con el hombre a los besos por Villa Urquiza, donde él vive, e incluso jugando con su hijo Morrison en una plaza.

Este fin de semana el programa “Implacables” (El Nueve) encontró a López quien habló por primera vez de la relación: “Ella es una genia absoluta. Todo el mundo sabe que es una copada. Yo estoy bien, pasando un buen momento de mi vida”, respondió el conductor.

Luego agregó: “Está todo bien. Es un poco raro tener a alguien clavado en la puerta de tu casa sacándote fotos y vos ni enterarte. No es algo que me haya pasado mucho en mi vida. Pero no pasa nada, entiendo el laburo de todo el mundo y está perfecto”, finalizó.