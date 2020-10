¡Se hartó! Diego Maradona echó a toda su familia de su casa

En un mes importante para Diego Armando Maradona porque se acerca su cumpleaños número 60, el ex futbolista tuvo algunos inconvenientes con sus familiares.

Todo sucedió mientras el ex de Rocío Oliva compartía una comida con sus allegados y, al querer tomar un poco más de vino y no se escuchado, por un tema de salud principalmente, se molestó tanto que terminó echando a todos a la calle.

Con una adicción al alcohol reconocida por sus médicos de cabecera, Maradona pasa un año atípico por ciertos altibajos como tres mudanzas, una vida solitaria y un humor cambiante.

Con la idea de reunir a sus hijos para su próximo cumpleaños, Diego ve muy lejana esa posibilidad porque los problemas priman en su vida y ya se cansó de aguantarlos.

Mejor de salud y dejando atrás su adicción a las bebidas alcohólicas, Maradona comenzó a mostrarse más seguro de sí mismo hasta el sábado 17 de octubre, cuando reunidos en su casa junto a Gianina, Jana y su ex, Verónica Ojeda, Diego pidió por una copa de vino y ahí estalló el escándalo.

Fue Gianina la primera en pedirle a su padre que no bebiera y cuando todos comenzaron a opinar sobre lo que puede o no Maradona, el ex jugador se hartó y dijo: “Tengo 60 años y hago lo que quiero”. Inmediatamente aclaró que no quería fiesta de cumpleaños y que estaba “harto” de que todos se metieran en su vida.

Ante esa situación Gianina salió con un portazo y eso sirvió para que el ex de Claudia Villafañe terminara echando a todos los demás de su casa, excepto a la cocinera que es testigo de todo lo que sucede en la casa del Diez.

Más allá del enfrentamiento familiar, el círculo de Maradona afirmó que el festejo por los 60 años sigue en pie.