Grave acusación del Turco García: ´A Diego le pusieron en la cabeza una prótesis de mierda´

En medio de la consternación por la muerte de Diego Armando Maradona el 25 de noviembre, muchas han sido las hipótesis sobre su repentina muerte, como las declaraciones realizadas por el Turco García en el programa “Flor de Tarde”.

El participante de MasterChef Celebrity comentó convencido: “Diego nunca se dejó ayudar. Había gente que lo quería por conveniencia y gente que lo quería de verdad. Era una persona dura, que no quería escuchar”, comenzó diciendo.

Luego agregó: “En los últimos años Diego ya no decidía tanto. Yo le decía ‘¿de dónde es esta gente, de dónde los conocés?’. Era inteligente la gente que estaba por conveniencia con él porque le decían todo que sí. No le gustaba que le digas que no, por eso tuve diferencias con él. Cuando yo dejé de consumir, y le dije que él se pusiera las pilas, me decía ‘te hacés el Don Bosco’ y se enojó pero después entendió”, relató reflexivo.

El Turco también se refirió a la última operación que tuvo el Diez y disparó: “Le pusieron una prótesis de mierda. ¿Se merecía eso? ¿Hasta en eso le querían chorear? ¿De meterle una prótesis de mierda y hacerla pasar por buena? Dalma se entera porque una amiga de ella laburaba en el sanatorio y le dijo ‘sabés la protesis que le pusieron? ¡Hasta en eso chicos!”, comentó indignado.

Flor de la V consultó con su entrevistado sobre la veracidad de la información a lo que el ex futbolista dijo: “Sí, te digo que sí porque lo hablé con Dalma”.

Actualmente y luego del fallecimiento de Maradona todas las miradas están puestas en Leopoldo Luque, el médico del Diez quien deberá rendir cuentas sobre la salud del astro en los últimos días de vida.