¿Pampita embarazada?

Casi al finalizar el año sorprenden las buenas noticias y, esta semana, surgió el rumor de que Carolina “Pampita” Ardohain está esperando su primer hijo con Roberto García Moritán.

Si bien en varias oportunidades se le consultó a la modelo sobre su existía su deseo de ser madre nuevamente, ahora todo parece ser cierto y que es cuestión de días para que la conductora salga a confirmarlo.

Hace algunas semanas la ex de Benjamín Vicuña dijo en una entrevista: “No estoy embarazada, la verdad es que me encantaría poder decirles eso, pero este año no creo, el año que viene veremos. Además, depende del de arriba, depende de Dios, así que nunca se sabe. Estas cosas dependen del destino, yo creo mucho en Dios así que cuando tenga que ser será”.

La historia de amor entre Pampita y el empresario gastronómico comenzó hace más de un año y, en 2019 decidieron casarse.

Con una familia ensamblada, la pareja decidió cambiar de casa para que todos estén cómodos y, quien sabe, armar un nuevo cuarto para un bebé.

Fue el panelista de “Confrontados” (El Nueve), Pampito quien respondió a una usuaria en su cuenta de Instagram que consultó si la conductora de Net TV estaba embarazada, a lo que el joven no dudó en contestar que sí.