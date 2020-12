¡Atrevido! Alex Caniggia impactó con su nuevo pelo

Luego de pegar un portazo al “Cantando por un sueño” (El Trece) Alex Caniggia dejó de verle la cara a Oscar Mediavilla y volvió a las redes sociales con sus polémicos posteos y sus divertidos streamings.

Cansado de las trenzas fluo con las que sorprendió hace unos meses, el hermano de Charlotte Caniggia pasó su estilista y eligió un colorado importante para la llegada del verano. Junto a una foto el joven escribió: "Al puto amo lo mira hasta un ciego. Soy hermoso y del barats me despego. Siempre admirado, respetado; eso no lo niego. Todos mis looks siempre son un fuego", dijo Alex rimando sus conocidas palabras.