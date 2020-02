Elton John se quedó sin voz en pleno concierto

La ciudad neozelandesa de Auckland se llevó una sorpresa al asistir al concierto de Elton John porque, en medio del show se vivió un momento de tensión y angustia cuando el cantante dejó de cantar por un problema en la voz.

Al borde del llamo John dijo: “Lo siento, lo siento mucho” y según dijeron fuentes cercanas al artista, horas antes le habían diagnosticado una neumonía atípica que le impidió continuar con el primero de los tres show planeados.

A través de su cuenta de Instagram Elton John dio las gracias y escribió: “Quiero dar las gracias a todos lo que asistieron al concierto de esta noche en Auckland. Me diagnosticaron neumonía caminando hoy temprano, pero estaba decidido a darles el mejor espectáculo… Me Jugué y canté con el corazón, hasta que no pude más. Estoy decepcionado, profundamente molesto y lo siento. Muchas gracias por su extraordinario apoyo y amor. Estoy eternamente agradecido. Con amor Elton”.

Junto con el texto se ve una foto del músico en el momento que abandonó el escenario.