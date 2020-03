El apoyo incondicional de la novia de Fede Bal en este momento crítico

Luego de que Federico Bal hiciera público su estado de salud y el futuro tratamiento al que será sometido por el cáncer de intestino que le diagnosticaron, su novia marplatense Sofía Aldrey le envió, vía Instagram, un profundo mensaje de acompañamiento y lucha.

Federico Bal regresó a las redes sociales para contar su lucha más difícil: "Me encontraron diez pólipos, los cuales me extrajeron, y me encontraron un tumor en mi intestino que se llevó a analizar. Se hizo una biopsia. El resultado de la biopsia es que el tumor es maligno, tengo cáncer en el intestino. Son palabras fuertes de las que me estoy haciendo amigo estos días", dijo el hijo de Carmen Barbieri y Santiago Bal, visiblemente afectado.

Pocas horas después, su novia Sofía Aldrey le envió un alentador mensaje al actor: "Admiro tu fortaleza ante todas las adversidades de la vida. Esta la vamos a pelear juntos. Te amo", escribió la joven.

La relación entre Bal y Aldrey comenzó en enero de este año, cuando el actor estaba instalado en Mar del Plata protagonizando la obra “Mentiras Inteligentes” junto a un gran elenco.