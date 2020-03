Jorge Lanata debió elegir entre Jorge Rial y Ángel De Brito en una entrevista televisiva

En el primer programa de “Confrontados” (El Nueve) con la conducción de Marina Calabró y un grupo de nuevos panelista el entrevistado estrella del día fue el periodista Jorge Lanata con quien la conductora trabajó en radio.

Lanata pasó por distintos temas relacionados con su trabajo y son su salud. Habló de la pérdida de peso, su intervención quirúrgica fuera del país, su actual situación sentimental, su trabajo y terminó contestando un ping pong propuesto por Calabró en done la consiga principal fue elegir a personajes de la farándula entre dos opciones.

“¿Jorge Rial o Ángel de Brito?”, le preguntó Marina a Lanata, sobre el conductor de espectáculos preferido del periodista. Sin dudarlo, el conductor de Periodismo para todos se inclinó por el conductor de “LAM” (El Trece): “De Brito me parece el mejor de los de últimos conductores de espectáculos que salieron. Es bueno, realmente”, aseguró y agregó: “Lo que le reprocharía es que a veces no tiene ningún escrúpulo”, dijo Lanata.

Entre otras elecciones, Jorge eligió a Guido Kaczka “toda la vida” frente a Marley “porque no lo conozco, nunca lo vi y nunca me senté a charlar con él”, a Mónica Farro con respecto a Sol Pérez porque “me parece sincera y se comió menos el personaje” o a Lali Espósito y no a Jimena Barón.