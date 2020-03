Diego Latorre habló, por primera vez, sobre la muerte de Natacha Jaitt

Hace poco más de un año, Natacha Jaitt apareció muerta en un salón de fiestas de Benavidez partido de Tigre y, hasta el momento, la Justicia sigue investigando a fin de determinar en qué circunstancias murió luego de que la familia denunciara que se trataba de un asesinato.

Hace pocos días lograron desbloquear la tablet de la mediática y, a partir del análisis de lo que se encuentre en ese dispositivo se abrirán nuevos caminos que investigar.

Diego Latorre fue entrevistado por el programa radial Súper Mitre Deportivo y con relación al caso Jaitt y a la relación clandestina con la modelo, comentó: “Es un tema sensible porque estamos hablando de alguien que ya no está…Cuando me enteré estaba en mi casa. Fue muy temprano, me levanté y la noticia explotó por todos lados. Sentí mucha tristeza. Al principio no reaccionaba”, recordó.

“La imagen que yo tenía de todo lo que había sufrido era muy lejana, como una película que había visto hace treinta años. Era también un recurso que utilizaba yo para no comerme la cabeza todo el día", comentó el periodista deportivo.

“El sentimiento no se puede fingir, fue tristeza. Hice silencio y no valía la pena hablar de ese tema con Yanina. Fue mucha angustia, estuve mucho tiempo en el psicólogo y creo que el fútbol me dio una resistencia mental para poder sobrellevarlo. No tuve ningún sentimiento de alivio", culminó Diego Latorre.