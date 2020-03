Pampita y sus increíbles anécdotas por conseguir novio

Carolina Pampita Ardohain hoy vive un momento de plenitud y felicidad junto a sus hijos. Recientemente casada con Roberto García Moritán, la jurado de “Showmtach” cumplió su sueño de formar una familia que, ahora, es más grande por ser “ensamblada”.

En su programa “Pampita on Line”, la modelo recibió a Nati Jota quien está recientemente separada y hablaron del tema de la soltería.

Ardohain recordó el momento en el que se separó de Benjamín Vicuña, en 2015, luego de un escándalo de infidelidad con la China Suárez y luego de diez años de estar en pareja tuvo que enfrentarse a las nuevas tecnologías para conocer candidatos.

Graciosa comentó: “No sabía chatear. Tuve que aprender a hacerme ‘la selfie’ porque me decían ‘mandame foto’ y era como ‘yo no sé sacarme la selfie’”, contó riendo. “Después le agarré la mano”, reveló la top model.

También, la conductora contó la cantidad de fotos atrevidas que recibió y aclaró que siempre eran imágenes sin cara.

Hablando de la posibilidad de ser nuevamente madre, Pampita dijo: “Me encanta el estado del embarazo, me llena de energía y me potencia. Primero, tenemos que ordenarnos como familia, ya tuvimos las primeras vacaciones con convivencia incluida y ahora vamos a mudarnos. Después, vamos a dar ese paso. Es un deseo, pero no inmediato”.